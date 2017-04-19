С начала 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц (с учетом счетов до востребования) уменьшился на 0,2% и на 1 апреля составил порядка 23,9 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. Это в первую очередь объясняется укреплением рубля и последовавшей за этим переоценкой вкладов, номинированных в иностранной валюте.

По итогам I квартала 2017 года лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Восточный Экспресс Банк, увеличивший свой портфель вкладов на 57,1 млрд рублей, или на 61,4%. Депозитный портфель Россельхозбанка увеличился по итогам января — марта 2017 года на 47,5 млрд рублей (+7,9%). Совкомбанк нарастил свой депозитный портфель на 29,7 млрд рублей, или на 14,5%. Четвертую и пятую строчку занимают банк «ФК Открытие» и проходящий процедуру финансового оздоровления Мособлбанк, показавшие рост вкладов населения на 18,2 млрд и 16,3 млрд рублей соответственно.

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам I квартала 2017 года показал Сбербанк — минус 106 млрд рублей (-0,9%). Далее располагается ВТБ 24, объем вкладов которого сократился на 41,5 млрд рублей (-2%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится ВТБ Банк Москвы, вклады населения в котором за январь — март 2017 года сократились на 36,9 млрд рублей (-6,9%). Замыкают пятерку Газпромбанк и Райффайзенбанк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 20 млрд и 16 млрд рублей соответственно.

Если рассматривать динамику средств физических лиц по итогам марта (месяц к месяцу), то лидерами прироста стали следующие банки: Россельхозбанк (+21,4 млрд рублей, или 3,4%), Совкомбанк (+15,8 млрд рублей, или 7,2%), банк «ФК Открытие» (+9,8 млрд рублей, или 1,9%), Альфа-Банк (+8,8 млрд рублей, или 1,4%) и Почта Банк (+3,5 млрд рублей, или 8,2%).

Лидерами снижения средств физлиц по итогам третьего месяца 2017 года стали: Сбербанк (-58 млрд рублей, или 0,5%), ВТБ Банк Москвы (-29 млрд рублей, или 5,5%), Газпромбанк (-8,7 млрд рублей, или 1,4%), ВТБ 24 (-7,9 млрд рублей, или 0,4%) и «Российский Капитал (-5,9 млрд рублей, или 4,6%).

Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 270,00 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,74 млрд, кредитный портфель — 154,37 млрд, обязательства перед населением — 150,25 млрд.