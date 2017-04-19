С начала 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц (с учетом счетов до востребования) уменьшился на 0,2% и на 1 апреля составил порядка 23,9 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. Это в первую очередь объясняется укреплением рубля и последовавшей за этим переоценкой вкладов, номинированных в иностранной валюте.

По итогам I квартала 2017 года лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Восточный Экспресс Банк, увеличивший свой портфель вкладов на 57,1 млрд рублей, или на 61,4%. Депозитный портфель Россельхозбанка увеличился по итогам января — марта 2017 года на 47,5 млрд рублей (+7,9%). Совкомбанк нарастил свой депозитный портфель на 29,7 млрд рублей, или на 14,5%. Четвертую и пятую строчку занимают банк «ФК Открытие» и проходящий процедуру финансового оздоровления Мособлбанк, показавшие рост вкладов населения на 18,2 млрд и 16,3 млрд рублей соответственно.

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам I квартала 2017 года показал Сбербанк — минус 106 млрд рублей (-0,9%). Далее располагается ВТБ 24, объем вкладов которого сократился на 41,5 млрд рублей (-2%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится ВТБ Банк Москвы, вклады населения в котором за январь — март 2017 года сократились на 36,9 млрд рублей (-6,9%). Замыкают пятерку Газпромбанк и Райффайзенбанк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 20 млрд и 16 млрд рублей соответственно.

Если рассматривать динамику средств физических лиц по итогам марта (месяц к месяцу), то лидерами прироста стали следующие банки: Россельхозбанк (+21,4 млрд рублей, или 3,4%), Совкомбанк (+15,8 млрд рублей, или 7,2%), банк «ФК Открытие» (+9,8 млрд рублей, или 1,9%), Альфа-Банк (+8,8 млрд рублей, или 1,4%) и Почта Банк (+3,5 млрд рублей, или 8,2%).

Лидерами снижения средств физлиц по итогам третьего месяца 2017 года стали: Сбербанк (-58 млрд рублей, или 0,5%), ВТБ Банк Москвы (-29 млрд рублей, или 5,5%), Газпромбанк (-8,7 млрд рублей, или 1,4%), ВТБ 24 (-7,9 млрд рублей, или 0,4%) и «Российский Капитал (-5,9 млрд рублей, или 4,6%).