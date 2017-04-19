Сотрудники Минэкономразвития в 2016 году сдали на хранение 144 подарка, полученных в ходе официальных мероприятий и командировок, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. Согласно законодательству, чиновники обязаны отчитаться о получении подарка. Если он оценен свыше 3 тыс. рублей, то такой подарок можно выкупить.

«Сдано подарков, оцененных до 3 тыс. рублей, 60 штук. Возвращено подарков — 48 штук. Отказ от подарка — 12 штук (подарки приняты на баланс)», — указали в Минэкономразвития.

Из дорогих подарков выкуплен один.

Кроме того, за 2016 год в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотрено четыре случая возможного конфликта интересов, добавили в ведомстве. Сама комиссия получила 59 жалоб.

«Жалоб — 59, по итогам проведенных проверок факты, изложенные в жалобах, не подтвердились», — отметили в Минэкономразвития.