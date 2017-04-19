Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Греции в 2017 году и предостерег европейских кредиторов страны от «необоснованных прогнозов» и «неоправданных рамок» в отношении Афин, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на обзор мировой экономики от МВФ.

Согласно новым данным, фонд ожидает, что экономика Греции в этом году вырастет на 2,2% против 2,8%, прогнозируемых ранее. Рост ВВП Греции в 2018 году составит 2,7%, подсчитал МВФ.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что греческая экономика может достичь первичного профицита в размере 1,5% ВВП в долгосрочной перспективе, а не 3,5%, как считают институты ЕС.

«Если европейцы считают иначе, то мы должны принять это во внимание. Но мы не можем принять необоснованные прогнозы или строить на их основе макроэкономическую политику», — сказала Лагард, добавив, что фонд будет участвовать в греческой программе финансовой помощи, если будут реализованы необходимые реформы, а долг страны будет более устойчивым.