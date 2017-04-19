Годовая инфляция в еврозоне опустилась до 1,5% в марте текущего года с 2% в феврале. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В марте 2016 года уровень инфляции в зоне евро был нулевым.

Самый низкий уровень инфляции был зафиксирован в Румынии (0,4%), Ирландии и Нидерландах (по 0,6%), а самый высокий уровень был в Латвии (3,3%), Литве (3,2%) и Эстонии (3%).

По сравнению с февралем 2017 года инфляция сократилась в 17 странах ЕС, осталась стабильной в шести странах и выросла в пяти.