Торги акциями на Московской бирже закрылись снижением. Так, индекс ММВБ понизился на 0,2% до 1 916,5 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,8% до 1 068,55 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 0,61%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, Московской биржи — на 1,04%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 0,35%, ВТБ — на 0,09%.

«В среду, 19 апреля, российские фондовые индексы топчутся на месте на фоне происходящей глобальной консолидации на мировых финансовых площадках. Индекс Euro Stoxx 50 по результатам торгов демонстрирует скромные положительные изменения. Открытие американских бирж было нейтральным. Нефть Brent держится в зоне широкого коридора 54—58 долларов за баррель. По вышедшим сегодня данным Министерства энергетики США, запасы нефти в США за минувшую неделю понизились на 1 миллион баррелей — новость нейтральна», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.