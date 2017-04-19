Совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы РФ за март 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показала существенное увеличение — на 114,8 млрд рублей, составив на 1 апреля 2017 года 2,9 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру. На начало апреля 2017 года доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 6,8%.



В целом за I квартал 2017 года, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, продемонстрировала значительное увеличение — на 189,99 млрд рублей, или 6,99%.

По итогам марта рост просроченной задолженности показали 220 кредитных организаций, или 37,5% от представленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении показали пять: ВТБ Банк Москвы (+143,5 млрд рублей), Газпромбанк (+5,1 млрд), Совкомбанк (+3,03 млрд), ВТБ 24 (+2,9 млрд) и Новикомбанк (+2,5 млрд).

Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали Росэнергобанк (+119,4%), ВТБ Банк Москвы (+97,6%), Русский Международный Банк (+66,5%), Темпбанк (+49,6%) и Совкомбанк (+38,4%).

За март 2017 года сокращение просроченной задолженности продемонстрировали 269 кредитных организаций, или 45,8% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по сокращению просроченной задолженности в абсолютном значении стали БМ-Банк (бывший Банк Москвы) — минус 16,9 млрд рублей, Альфа-Банк (-13,02 млрд), Сбербанк России (-7,5 млрд), Россельхозбанк (-6,3 млрд) и ЮниКредит Банк (-3,1 млрд).

Лидерами по сокращению просроченной задолженности в относительном значении стали ОТП Банк (-15,9%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (-10,6%), СМП Банк (-9,3%), Альфа-Банк (-8,4%) и БМ-Банк (бывший Банк Москвы) — минус 7,1%.