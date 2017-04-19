Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск повысился на 30 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 56,56 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек, остановившись на отметке 60,56 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,57 рубля, минимальный — 56,06. Всего за торговый день совершено 30 074 сделки на 2 млрд 927 млн 17 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 60,57 рубля, минимальный — 60,04. Всего за торговый день совершено 3 629 сделок на 238 млн 559 тыс. евро.