Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ за март 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показал увеличение на 93,3 млрд рублей, составив на 1 апреля 2017-го 42,95 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



При этом умеренный прирост продемонстрировали кредитные организации, входящие в топ-50: их показатели увеличились на 0,27% при среднем значении по банковской системе в 0,22%. В целом за I квартал 2017 года, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, совокупный кредитный портфель банковской системы по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, продемонстрировал сокращение на 242,1 млрд рублей, или на 0,56%.



Согласно отчетности банков по РСБУ, совокупный корпоративный кредитный портфель банковской системы уменьшился на 26,7 млрд рублей, или на 0,08%. Объем портфеля кредитов юрлицам ста «топовых» банков показал сокращение на 0,08%, или на 25,97 млрд рублей.

Уменьшение объема корпоративного кредитного портфеля показали 48 кредитных организаций из входящих в топ-100. По абсолютному значению лидером сокращения портфеля стал Сбербанк России, уменьшивший объем выданных юридическим лицам кредитов на 176,7 млрд рублей. На 74,5 млрд рублей сократился объем портфеля Газпромбанка. Портфель банка «ФК Открытие» уменьшился на 74,3 млрд рублей. Снижение также показали портфели ЮниКредит Банка и БМ-Банка (бывший Банк Москвы) — минус 24,3 млрд рублей и 17,1 млрд соответственно.

Из топ-100 банков 51 кредитная организация показала увеличение объема корпоративного кредитного портфеля. Наиболее значительный прирост показал портфель «Национального Клирингового Центра» — плюс 17,9%, или 98 млрд рублей. Соответствующий показатель Всероссийского Банка Развития Регионов увеличился на 167,6%, или на 79,2 млрд рублей. Положительную динамику продемонстрировали также портфели Альфа-Банка (плюс 4,9%, или 55,5 млрд рублей), Россельхозбанка (плюс 3,6%, или 50,4 млрд), Московского Кредитного Банка (плюс 2,4%, или 21,2 млрд).

Объем совокупного розничного кредитного портфеля банковской системы по итогам марта 2017 года показал значительное увеличение — на 1,1%, или 119,9 млрд рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам топ-100 банками, увеличился на 1,2%, или 121,04 млрд рублей.

Из топ-100 банков 69 кредитных организаций показали рост объема розничного кредитного портфеля. Наиболее значительное увеличение показал Сбербанк России — плюс 0,7%, или 31,2 млрд рублей. Объем портфеля банка ВТБ 24 увеличился на 1,6%, или 24,8 млрд рублей. Положительная динамика наблюдается в соответствующих показателях Совкомбанка — плюс 33,9%, или 21,2 млрд рублей, Почта Банка (плюс 7,3%, или 8,8 млрд), Райффайзенбанка (плюс 3,2%, или 5,99 млрд).

Снижение розничного портфеля показала 31 кредитная организация из топ-100. По абсолютному значению наибольшее сокращение продемонстрировали следующие финучреждения: банк «ФК Открытие» (минус 4,2 млрд рублей), ОТП Банк (минус 3,5 млрд), Московский Кредитный Банк (минус 1,8 млрд), НБ «Траст» (минус 0,9 млрд), банк «Зенит» (минус 0,8 млрд).