Законопроект о регулировании лизинговых компаний будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. В Центробанке ожидают, что документ будет принят до конца года. Об этом рассказал журналистам советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.



«В прошлом месяце Центробанком совместно с Минфином был подготовлен и согласован план действий. Сейчас мы находимся на первой стадии, это разработка и принятие закона, связанного с регулированием лизинговой деятельности. Минфин должен будет подготовить новый стандарт учета в лизинге, который позволит перевести его на международные стандарты учета. После этой фазы, когда лизинговые компании получат статус некредитных финансовых организаций, следующей фазой станет изменение Гражданского кодекса», — прокомментировал он.

Моисеев также добавил, что после того, как лизинг получит статус финансовой операции, можно будет говорить про корректировку Налогового кодекса. «Это будет конечная фаза данной реорганизации», — отметил он.

В ЦБ предполагают, что «реформа будет продолжаться с 2017 по 2019 год».