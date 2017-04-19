Сервис электронных платежей helloPay, который действует в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, будет переименован в Alipay. Платежная система Alipay, до сих пор работавшая только на территории Китая, принадлежит Ant Financial — дочерней структуре интернет-гиганта Alibaba. Ребрендинг стал результатом слияния Ant Financial и helloPay Group, которая предоставляет услуги электронных платежей в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах.

«В результате слияния helloPay будет переименован в Alipay Singapore, Alipay Malaysia, Alipay Indonesia и Alipay Philippines на соответствующих рынках начиная с 19 апреля», — говорится в пресс-релизе Alipay.

Слияние с helloPay и ребрендинг сервиса является частью курса Alibaba на расширение своего присутствия на рынках, отмечает Reuters. В рамках этого курса компания также договорилась с индонезийской Emtek о разработке совместного сервиса мобильных платежей и объявила о планах инвестировать в филиппинскую платежную компанию Mint. Кроме того, 26 января стало известно, что она купила американскую компанию MoneyGram, которая работает в сфере международных денежных переводов и представлена почти в 200 странах мира.

Перечень услуг helloPay в результате ребрендинга не претерпит изменений, отметили в пресс-службе. Кроме того, новые региональные сервисы будут работать отдельно от основного приложения Alipay, насчитывающего около 450 млн пользователей в Китае.

«Ant Financial обладает знаниями и опытом в предоставлении безопасной и удобной платежной платформы для растущей мобильной аудитории в Китае. После ребрендинга helloPay продолжит предоставлять услуги проведения платежей на платформе Lazada в странах Юго-Восточной Азии», — отметили в пресс-службе Alipay.

helloPay Group — дочерняя структура Lazada Group. Alibaba Group Holding Ltd. установила контроль над Lazada Group в 2016 году. Сумма сделки составила 1 млрд долларов. Lazada специализируется в области электронной коммерции, ее штаб-квартира расположена в Сингапуре. Компания запустила сервис helloPay в 2014 году. В последние месяцы Ant Financial инвестировала в различные платежные системы в Азии, но в случае с helloPay впервые объявила о полном ребрендинге новой «дочки».