Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов в среду опустилась ниже 54 долларов за баррель впервые с 6 апреля 2017 года.



Цена июньских контрактов на Brent к 19:07 мск упала до 53,85 доллара за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть WTI на 20:13 мск уменьшились на 0,86 доллара, составив 51,55 доллара за баррель.

По мнению аналитика ВТБ 24 Алексея Михеева, нефть продолжила падение после данных по запасам нефти в США, но это лишь общая тенденция для всех рынков.



«Запасы нефти хоть и упали на 1,034 миллиона баррелей, но это было меньше ожидаемого сокращения на 1,4 миллиона баррелей, кроме того, запасы бензина выросли на 1,542 миллиона баррелей вопреки прогнозу падения на 2 миллиона баррелей. Также за неделю в очередной раз выросло производство нефти в США, с 9,235 миллиона баррелей в сутки до 9,252 миллиона баррелей. На этом нефть пошла вниз, опускалась до 54,60 доллара за баррель. По-прежнему считаем, что нефть упадет ниже 50 долларов за баррель в ближайшие месяц — два, и дело, подчеркнем в очередной раз, будет даже не столько в отраслевой специфике, а в том, что когда участники рынка поймут, что больше роста (в условиях общего ухода от риска) на нефти не будет, на рынок пойдут продаваться по пока еще привлекательным ценам те исторически рекордные запасы нефти, которые уже сейчас накоплены», — комментирует Михеев.

