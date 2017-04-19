Реальные политические переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) начнутся после того, как страна проведет досрочные парламентские выборы 8 июня. Об этом сообщил в среду представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Шинас, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Он подчеркнул, что вопрос о сроках начала переговоров или отсрочках не рассматривается, так как в «любом случае» переговоры должны быть начаты в течение июня.

Чиновники ЕС не ожидают, что британские выборы внесут какие-либо изменения в сроки переговоров. Первоначально они заявляли, что переговоры могут начаться в конце мая, как только мандат на ведение переговоров будет согласован среди 27 других членов ЕС.

В конце апреля лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить рекомендации по переговорам, предложенные в прошлом месяце главой Евросовета Дональдом Туском. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте официально запустила процедуру отделения Великобритании от Евросоюза по статье 50 Лиссабонского договора.