47,6 млрд рублей кредитных средств Банка России будет использовано для покрытия дисбаланса банка «Пересвет», 19,1 млрд будет направлено на поддержание ликвидности, сообщили RNS в пресс-службе ЦБ. Общая сумма кредита составит 66,7 млрд рублей.

«Финансирование на покрытие дисбаланса определено в размере 47,6 миллиарда рублей на 15 лет по ставке 0,51%, на поддержание ликвидности — 19,1 миллиарда рублей на шесть лет по ставке 4,01%», — сказал представитель регулятора.

Банк России в среду одобрил санацию «Пересвета» посредством процедуры bail-in, предусматривающей конвертацию средств кредиторов банка в его капитал. По данным регулятора, на bail-in согласились 70 кредиторов банка, общая сумма их средств составит 69,7 млрд рублей, еще 66,7 млрд будет выдано в качестве кредита из средств ЦБ.

В пресс-службе Банка России также сообщили, что доли текущих акционеров «Пересвета» будут размыты до 0,00001% через 15 лет. «Через 15 лет будут сконвертированы в полном объеме выпущенные размещенные субординированные облигации, содержащие условие о конвертации. Участие акционеров в банке размывается до 0,00001%. Капитал банка будет списываться до 1 рубля», — сказал представитель регулятора.

Депозиты клиентов «Пересвета» будут обслуживаться в рамках договора с банком, добавили в пресс-службе ЦБ. «Депозиты физических лиц будут обслуживаться в соответствии с существующими договорными отношениями между банком и клиентом», — отметили в Центробанке.