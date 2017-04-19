Чистая прибыль Россельхозбанка за январь — март 2017 года составила 567 млн рублей, что выше аналогичного показателя по итогам 2016-го (515 млн рублей с учетом СПОД). Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кредитный портфель Россельхозбанка за отчетный период увеличился на 2,8% (на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 2017 года 1 трлн 785 млрд.



За три месяца текущего года Россельхозбанк в рамках реализации госпрограммы развития АПК выдал более 140 тыс. кредитов на общую сумму 279 млрд рублей (на 70% выше показателя за аналогичный период прошлого года). В том числе на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года, добавили в пресс-службе банка.

Россельхозбанк по итогам 2016 года получил более 500 млн рублей чистой прибыли Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2016 года, после создания резервов на возможные потери по кредитам, составила более 500 млн рублей, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.