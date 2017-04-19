Чистая прибыль Россельхозбанка за январь — март 2017 года составила 567 млн рублей, что выше аналогичного показателя по итогам 2016-го (515 млн рублей с учетом СПОД). Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.
Кредитный портфель Россельхозбанка за отчетный период увеличился на 2,8% (на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 2017 года 1 трлн 785 млрд.
За три месяца текущего года Россельхозбанк в рамках реализации госпрограммы развития АПК выдал более 140 тыс. кредитов на общую сумму 279 млрд рублей (на 70% выше показателя за аналогичный период прошлого года). В том числе на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года, добавили в пресс-службе банка.
Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2016 года, после создания резервов на возможные потери по кредитам, составила более 500 млн рублей, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 771,62 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 389,62 млрд, кредитный портфель — 1 780,70 млрд, обязательства перед населением — 647,48 млрд.