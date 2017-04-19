Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов в среду опустилась ниже 53 долларов за баррель впервые с 4 апреля 2017 года.



Цена июньских контрактов на Brent к 21:21 мск упала до 52,6 доллара за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть WTI на 21:36 мск уменьшились на 2,09 доллара, составив 50,32 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются на фоне публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в стране. Так, с 7 по 14 апреля они уменьшились на 1,1 млн баррелей до 532,3 млн баррелей.