Абсолют Банк выпустил новую версию мобильного приложения «Абсолют mobile» для платформ iOS и Android и предоставил пользователям дополнительные возможности по управлению своими финансами, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В обновленной версии мобильного приложения добавлена возможность частичного или полного досрочного погашения кредита. Для осуществления данной операции клиенту необходимо выбрать кнопку «Досрочное погашение», а затем на странице создания заявки выбрать один из предложенных вариантов «Частично» или «Полностью». Произвести частичное досрочное погашение заемщик может в дату очередного ежемесячного платежа, полное досрочное погашение — в любой рабочий день. Предварительно клиенту необходимо обеспечить на своем счете сумму, достаточную для осуществления платежа», — говорится в релизе.

После успешного завершения операции пользователь может отслеживать статус исполнения заявки на смартфоне или планшете. Далее банк сделает перерасчет и сообщит клиенту актуальную сумму обязательного ежемесячного платежа. Кроме того, в обновленной версии добавлена возможность по восстановлению логина и пароля для входа в мобильное приложение, сообщили в Абсолют Банке.