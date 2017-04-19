Абсолют Банк выпустил новую версию мобильного приложения «Абсолют mobile» для платформ iOS и Android и предоставил пользователям дополнительные возможности по управлению своими финансами, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В обновленной версии мобильного приложения добавлена возможность частичного или полного досрочного погашения кредита. Для осуществления данной операции клиенту необходимо выбрать кнопку «Досрочное погашение», а затем на странице создания заявки выбрать один из предложенных вариантов «Частично» или «Полностью». Произвести частичное досрочное погашение заемщик может в дату очередного ежемесячного платежа, полное досрочное погашение — в любой рабочий день. Предварительно клиенту необходимо обеспечить на своем счете сумму, достаточную для осуществления платежа», — говорится в релизе.
После успешного завершения операции пользователь может отслеживать статус исполнения заявки на смартфоне или планшете. Далее банк сделает перерасчет и сообщит клиенту актуальную сумму обязательного ежемесячного платежа. Кроме того, в обновленной версии добавлена возможность по восстановлению логина и пароля для входа в мобильное приложение, сообщили в Абсолют Банке.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».
На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 87,45% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы» и АО «УК ТФГ» Д. У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», Галине Поспеховой принадлежит 5,45%, ПАО «РГС Банк» — 1,54%, акционерам-миноритариям — 5,54%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 279,62 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 28,77 млрд, кредитный портфель — 137,37 млрд, обязательства перед населением — 79,15 млрд.