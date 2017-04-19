Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB-» (что соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

По мнению экспертов, позитивно влияют на рейтинг банка сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 марта 2017 года Н2 равен 183,7%, Н3 — 96,8%, покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — порядка 30%), хорошая обеспеченность ссудного портфеля (на 1 марта 2017 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило более 600%; без учета данных компонентов — 150%) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

«Давление на рейтинговую оценку оказал рост доли ссуд, отнесенных к III—V категории качества (с 15% на 1 марта 2016 года до 23% на 1 марта 2017 года), что стало причиной убыточности банка в 2017 году (за январь — февраль 2017 года убыток, согласно данным формы 0409101, превысил 80 млн рублей). Кроме того, негативное влияние на рейтинг банка оказывает сохранение недостаточно консервативной политики резервирования по ссудам (дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила менее 1 п. п. на 1 марта 2017 года)», — говорится в релизе.

Негативно на рейтинге банка «Вологжанин» также отразились значительная зависимость ресурсной базы от средств физлиц и индивидуальных предпринимателей как источника фондирования (около 60% валовых пассивов на 1 марта 2017 года) при их низкой географической диверсификации и узкий набор рыночных источников дополнительной ликвидности, добавили в RAEX.