Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB-» (что соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.
По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
По мнению экспертов, позитивно влияют на рейтинг банка сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 марта 2017 года Н2 равен 183,7%, Н3 — 96,8%, покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — порядка 30%), хорошая обеспеченность ссудного портфеля (на 1 марта 2017 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило более 600%; без учета данных компонентов — 150%) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
«Давление на рейтинговую оценку оказал рост доли ссуд, отнесенных к III—V категории качества (с 15% на 1 марта 2016 года до 23% на 1 марта 2017 года), что стало причиной убыточности банка в 2017 году (за январь — февраль 2017 года убыток, согласно данным формы 0409101, превысил 80 млн рублей). Кроме того, негативное влияние на рейтинг банка оказывает сохранение недостаточно консервативной политики резервирования по ссудам (дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила менее 1 п. п. на 1 марта 2017 года)», — говорится в релизе.
Негативно на рейтинге банка «Вологжанин» также отразились значительная зависимость ресурсной базы от средств физлиц и индивидуальных предпринимателей как источника фондирования (около 60% валовых пассивов на 1 марта 2017 года) при их низкой географической диверсификации и узкий набор рыночных источников дополнительной ликвидности, добавили в RAEX.
ЗАО «Банк «Вологжанин» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологодской области. Финансовое учреждение специализируется на кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса и привлечении вкладов физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (60,8%).
Основными бенефициарами банка выступают член совета директоров Александр Каледин (28,89%), председатель совета директоров Александр Эльперин (22,62%), член совета директоров Наталья Воронцова (15,32%), член совета директоров Алексей и Наталья Мельниковы (сын и мать), владеющие совместно 9,56% акций, Любовь Свистельникова (7,76%), Павел и Геннадий Куницины (сын и отец), владеющие совместно 5,48% акций, Наталья Подгорнова (3,57%), члены совета директоров Петр Рыжков (2,40%) и Владимир Громов (1,20%), Светлана Скворцова (1,01%), а также Галина Васильева (0,59%) и Сергей Смирнов (0,07%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями — 1,53%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 4,35 млрд рублей (312-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,65 млрд, кредитный портфель — 2,19 млрд, обязательства перед населением — 2,63 млрд.