Председатель Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков вошел в наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



«Мы входим в стадию проактивной работы с субъектами РФ по направлению перспективных инвестиционных проектов. При содействии АСИ мы ищем сильных и компетентных специалистов, в первую очередь представителей местных институтов развития, некоммерческих организаций и объединений, бизнеса, в том числе с опытом работы в органах власти и инвестиционно-финансовой сфере. Призываем их присоединиться к нашей команде и вместе развивать экономики регионов», — отметил Горьков.

В пресс-службе добавили, что ВЭБ и АСИ сотрудничают по ряду направлений, одним из которых является внедрение нового подхода ВЭБа к отбору региональных проектов для инвестирования.