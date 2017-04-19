Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Новикомбанка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruВВ-» (соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся методологии), заявили в пресс-службе RAEX.



По рейтингу установлен «позитивный» прогноз.

«Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает невысокое качество кредитного портфеля (доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц — 24,7% на 1 марта 2017 года) и части портфеля ценных бумаг. Сдерживающее влияние на рейтинг также оказывает высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 марта 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 45%) на фоне снижения обеспеченности ссудного портфеля (за период с 1 марта 2016 года по 1 марта 2017 года покрытие ссудного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий снизилось с 273% до 200%; без учета данных компонентов — с 93% до 72%)», — отмечается в релизе.

По мнению RAEX, позитивно на рейтинг Новикомбанка влияют ожидания по дальнейшей реализации планов ГК «Ростех» относительно увеличения капитала первого уровня банка и снижения объема обесцененных кредитов на балансе кредитной организации, в том числе путем передачи проблемных активов дочерней структуре собственника.