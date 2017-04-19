Чистая прибыль Связь-Банка по итогам I квартала 2017 года составила 272 млн рублей. Таковы предварительные финансовые итоги деятельности банка по РСБУ.
Чистый операционный доход за отчетный период составил 2,1 млрд рублей, что на 11,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Нетто-активы банка 1 апреля оказались на уровне 284 млрд рублей.
«Кредитный портфель частных клиентов составил 82,7 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем по состоянию на 1 апреля 2016 года. Ипотечный портфель банка к концу I квартала составил 67,6 млрд рублей. Существенно изменилась структура розничного кредитного портфеля банка в сторону снижения низкомаржинального портфеля ипотечных кредитов и увеличения высокодоходного портфеля потребительских и автокредитов, при этом качество портфеля не ухудшилось», — говорится в релизе.
Объем средств на текущих и срочных счетах физических лиц по состоянию на конец I квартала вырос до 57,3 млрд рублей (на 38% выше, чем на 1 апреля 2016 года). С начала года рост объема депозитов физлиц составил 9,3%, но при этом 35% объемов привлечения составили новые клиенты.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 279,79 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,21 млрд, кредитный портфель — 173,70 млрд, обязательства перед населением — 57,28 млрд.