Чистая прибыль Связь-Банка по итогам I квартала 2017 года составила 272 млн рублей. Таковы предварительные финансовые итоги деятельности банка по РСБУ.

Чистый операционный доход за отчетный период составил 2,1 млрд рублей, что на 11,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Нетто-активы банка 1 апреля оказались на уровне 284 млрд рублей.

«Кредитный портфель частных клиентов составил 82,7 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем по состоянию на 1 апреля 2016 года. Ипотечный портфель банка к концу I квартала составил 67,6 млрд рублей. Существенно изменилась структура розничного кредитного портфеля банка в сторону снижения низкомаржинального портфеля ипотечных кредитов и увеличения высокодоходного портфеля потребительских и автокредитов, при этом качество портфеля не ухудшилось», — говорится в релизе.

Объем средств на текущих и срочных счетах физических лиц по состоянию на конец I квартала вырос до 57,3 млрд рублей (на 38% выше, чем на 1 апреля 2016 года). С начала года рост объема депозитов физлиц составил 9,3%, но при этом 35% объемов привлечения составили новые клиенты.