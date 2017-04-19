Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанского Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruCC» (что соответствует рейтингу «B» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.



По рейтингу установлен «негативный» прогноз.



«Позитивное влияние на рейтинг продолжают оказывать высокие показатели краткосрочной ликвидности (на 1 марта 2017 года Н2 равен 345,7%, Н3 — 205,7%) и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (205,9% за IV квартал 2016 года). Поддерживают уровень рейтинга широкая география деятельности банка в сочетании с сильными конкурентными позициями на банковском рынке Дальнего Востока России», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно влияют на рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка риски досоздания резервов под обесценение невозвратных активов, приходящихся на М2М Прайвет Банк, на фоне слабых показателей достаточности капитала (Н1.0 равен 9,3%, Н1.2 — 7% на 1 марта 2017 года ). Кроме того, аналитики отмечают низкие показатели рентабельности деятельности финучреждения (за 2016 год ROE — 4,5%, ROA — 0,4% по прибыли после налогообложения без учета СПОД). Это усиливает зависимость банка от возможностей по экстренной поддержке со стороны акционеров и обуславливает негативный прогноз, заключили в RAEX.