Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанского Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruCC» (что соответствует рейтингу «B» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.
По рейтингу установлен «негативный» прогноз.
«Позитивное влияние на рейтинг продолжают оказывать высокие показатели краткосрочной ликвидности (на 1 марта 2017 года Н2 равен 345,7%, Н3 — 205,7%) и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (205,9% за IV квартал 2016 года). Поддерживают уровень рейтинга широкая география деятельности банка в сочетании с сильными конкурентными позициями на банковском рынке Дальнего Востока России», — говорится в релизе.
По мнению RAEX, негативно влияют на рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка риски досоздания резервов под обесценение невозвратных активов, приходящихся на М2М Прайвет Банк, на фоне слабых показателей достаточности капитала (Н1.0 равен 9,3%, Н1.2 — 7% на 1 марта 2017 года ). Кроме того, аналитики отмечают низкие показатели рентабельности деятельности финучреждения (за 2016 год ROE — 4,5%, ROA — 0,4% по прибыли после налогообложения без учета СПОД). Это усиливает зависимость банка от возможностей по экстренной поддержке со стороны акционеров и обуславливает негативный прогноз, заключили в RAEX.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков Дальнего Востока. Ключевые владельцы — группа предпринимателей, контролирующих «ППФИН Регион». Основные направления деятельности — кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежит ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 133,96 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,79 млрд, кредитный портфель — 76,34 млрд, обязательства перед населением — 71,02 млрд.