Банк «Агророс» снизил ставки по вкладам. По ряду депозитов ставки были снижены на 0,2 процентного пункта.
Так, «Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней) привлекается под 7,41%, «Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на 31 день) — под 7,51%, «Накопи» (от 300 тыс. рублей на 181 день) — под 7,61% годовых. По первым двум проценты выплачиваются в конце срока договоров, по последнему — каждые 11 дней.
Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств на вкладе «Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 900 дней) составила 6% (ранее — 6,04%), на депозите «Универсальный+» (от 1,5 тыс. рублей на 550 дней) — 6,22% (прежде — 6,29%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«По «Премиальному+» допускаются расходные операции, однако в месяце их совершения для начисления процентов будет применяться ставка 5% годовых», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
«Пенсионный» от 3 тыс. рублей привлекается на 181, 365, 550 и 720 дней под 7,5—7,9% годовых (до этого — под 7,6—8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все указанные вклады можно пополнять.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 5,54 млрд рублей (281-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 1,49 млрд, обязательства перед населением — 2,83 млрд.