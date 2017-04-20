Банк «Агророс» снизил ставки по вкладам. По ряду депозитов ставки были снижены на 0,2 процентного пункта.

Так, «Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней) привлекается под 7,41%, «Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на 31 день) — под 7,51%, «Накопи» (от 300 тыс. рублей на 181 день) — под 7,61% годовых. По первым двум проценты выплачиваются в конце срока договоров, по последнему — каждые 11 дней.

Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств на вкладе «Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 900 дней) составила 6% (ранее — 6,04%), на депозите «Универсальный+» (от 1,5 тыс. рублей на 550 дней) — 6,22% (прежде — 6,29%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«По «Премиальному+» допускаются расходные операции, однако в месяце их совершения для начисления процентов будет применяться ставка 5% годовых», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

«Пенсионный» от 3 тыс. рублей привлекается на 181, 365, 550 и 720 дней под 7,5—7,9% годовых (до этого — под 7,6—8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все указанные вклады можно пополнять.