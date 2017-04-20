В апреле инфляция в годовом выражении практически достигла заявленной Центробанком цели по инфляции в 4%, сообщила на расширенной коллегии Минфина председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На 17 апреля инфляция опустилась в годовом выражении до 4,1%, что очень близко к целевому уровню», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что в марте инфляция составила 4,3%

Напомним, что под руководством Набиуллиной Банк России перешел к политике таргетирования инфляции в 2015 году. В качестве ориентира был выбран уровень инфляции в 4%. Предполагалось, что на этот уровень удастся выйти в течение двух или трех лет.