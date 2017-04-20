Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 0,25—0,5 процентного пункта в апреле

Регулятор видит возможность для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на расширенной коллегии Минфина.



«Более быстрое снижение инфляции открывает пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров может быть дискуссия о снижении ключевой ставки в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентного пункта», — сказала она.

При этом Набиуллина заявила о сохранении «умеренно жесткой ДКП».

Ранее глава Центробанка говорила, что тренд на снижение ставки виден в среднесрочной перспективе. «Будем делать это мягко и плавно», — отмечала она.

По итогам заседания 24 марта совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля.