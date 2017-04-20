АИЖК предлагает ипотечным заемщикам снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, оформленному в любом банке. Агентство улучшило условия по ипотечной программе «Перекредитование», ставки по которой начинаются от 10,5% годовых.



Теперь с помощью программы «Перекредитование» в АИЖК можно погасить ипотечный кредит, оформленный ранее в другой кредитной организации на покупку квартиры или апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Кроме того, в рамках программы можно взять кредит на сумму больше, чем остаток задолженности по действующему ипотечному кредиту (но не более 80% от стоимости залога).

При перекредитовании в АИЖК у заемщиков есть возможность подтвердить доход как справкой 2-НДФЛ, так и справкой по форме банка. Кроме того, действует опция «Легкая ипотека», по которой можно предоставить минимальный пакет документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного кредита.