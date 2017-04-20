Банк «Союз» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

«Верный процент» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 8,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Двойная выгода» (от 50 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 8,25—9,75%, а при ежемесячной выплате процентов — под 8—9,25% годовых.

Доходность «Комфортного онлайн» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) составит 7,75%, а «Инвестиционного» (от 30 тыс. рублей на 93, 183 и 367 дней) — 7,75—9,25%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 7—8,5%, а при ежемесячной выплате процентов — под 6,75—8% годовых.

Доходность «Комфортного» (от 50 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6—7,5%, а при ежемесячной выплате процентов — 5,75—7% годовых.

«Перспективный» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) привлекается под 6,5—8% при выплате процентов в конце срока и под 6,25—7,5% годовых при выплате процентов ежемесячно. При предъявлении пенсионного удостоверения процентные ставки будут повышены на 0,25 п. п.

Пополнение предусмотрено для депозитов «Верный процент», «Комфортный онлайн», «Комфортный» и «Перспективный».

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 79,96 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,57 млрд, кредитный портфель — 31,78 млрд, обязательства перед населением — 21,90 млрд.