Банк «Союз» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

«Верный процент» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 8,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Двойная выгода» (от 50 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 8,25—9,75%, а при ежемесячной выплате процентов — под 8—9,25% годовых.

Доходность «Комфортного онлайн» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) составит 7,75%, а «Инвестиционного» (от 30 тыс. рублей на 93, 183 и 367 дней) — 7,75—9,25%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 7—8,5%, а при ежемесячной выплате процентов — под 6,75—8% годовых.

Доходность «Комфортного» (от 50 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6—7,5%, а при ежемесячной выплате процентов — 5,75—7% годовых.

«Перспективный» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273 и 367 дней) привлекается под 6,5—8% при выплате процентов в конце срока и под 6,25—7,5% годовых при выплате процентов ежемесячно. При предъявлении пенсионного удостоверения процентные ставки будут повышены на 0,25 п. п.

Пополнение предусмотрено для депозитов «Верный процент», «Комфортный онлайн», «Комфортный» и «Перспективный».