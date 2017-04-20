Сбербанк России запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2—2,5 процентного пункта. Об этом сообщил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Ставка в размере 8,4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков, среди них — ГК «Выбор Воронеж», «Самолет Девелопмент», «ФСК Лидер», «Урбан Групп», RDI, ГК «Древо» и другие. Ставка 8,9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний, среди них перечисленные выше застройщики, а также «СЭТЛ Групп», АСК, «Форум Групп», ОПИН и другие.

«После снижения и упрощения базовых ставок, которые мы провели 20 февраля, Сбербанк вместе с нашими партнерами запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще более привлекательным ставкам. Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1,5 процентного пункта и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 процентного пункта. Также Сбербанк предоставляет еще одну скидку 0,5 процентного пункта за использование сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре», — отметил Васев.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.

Список застройщиков, у которых можно приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке, размещен на сайте Сбербанка.