Выпуск ОФЗ для населения не приведет к значительному оттоку средств с банковских депозитов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина.



«Мы поддерживаем проект по выпуску ОФЗ для населения, это повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Мы не ожидаем негативного влияния на банковскую систему. Объем пока невелик, в условиях профицита ликвидности небольшой переток депозитов в ОФЗ не будет проблемным для банков», — сказала она.

Размещение облигаций федерального займа для населения планируется начать на следующей неделе.

Облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться в соответствии с правилами рынка. Минимальное количество облигаций для одного физического лица составит 30 штук номинальной суммой 30 тыс. рублей, максимальное количество в одном выпуске — 15 тыс. штук номинальной суммой 15 млн рублей. Ежегодно Минфин намерен размещать ОФЗ для физлиц на 20—30 млрд рублей.