Банк «Возрождение» предложил новый вклад.

«Возрождение — Мой доход» открывается на сумму от 100 тыс. до 1,5 млн рублей на 91 и 181 день под 8,5% и 8,1% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока договора. Льготные условия досрочного расторжения действуют с 92 дня — проценты пересчитываются по ставке 4% годовых, в иных случаях применяется ставка до востребования.

«Депозит является сберегательным, то есть расходные и приходные операции по нему не предусмотрены», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

По вкладу в долларах «Возрождение — Моя выгода» были повышены ставки для срока размещения 731 день с 1—1,25% до 1,2—1,6% годовых. Также депозит в долларах и евро теперь может быть открыт на 1 095 дней под 1,2—1,7% и 0,3% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока договора.