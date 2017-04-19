Банк «Возрождение» предложил новый вклад.
«Возрождение — Мой доход» открывается на сумму от 100 тыс. до 1,5 млн рублей на 91 и 181 день под 8,5% и 8,1% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока договора. Льготные условия досрочного расторжения действуют с 92 дня — проценты пересчитываются по ставке 4% годовых, в иных случаях применяется ставка до востребования.
«Депозит является сберегательным, то есть расходные и приходные операции по нему не предусмотрены», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
По вкладу в долларах «Возрождение — Моя выгода» были повышены ставки для срока размещения 731 день с 1—1,25% до 1,2—1,6% годовых. Также депозит в долларах и евро теперь может быть открыт на 1 095 дней под 1,2—1,7% и 0,3% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока договора.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация обладает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на март 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 52,39% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также Наталья Богданова (9,98%), ПАО «Московский Кредитный Банк» (8,60%), Николай Орлов (6,67%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (5,80%), АО «Альфа-Банк» (4,71%) и акционеры-миноритарии (11,84%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 252,38 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,33 млрд, кредитный портфель — 177,72 млрд, обязательства перед населением — 136,10 млрд.