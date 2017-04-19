Полицейские Чувашии задержали в нескольких регионах подозреваемых в хищении денег со счетов граждан при помощи вредоносных программ, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники отдела «К» МВД по Чувашской Республике одновременно провели операцию по задержанию злоумышленников на территории Башкортостана, Свердловской и Самарской областей. По данным следствия, подозреваемые рассылали на мобильные телефоны вредоносные программы. В последующем, используя полученные с помощью троянов данные банковских карт граждан, похищали со счетов денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа, состоявшая из пяти человек, начала действовать в 2015 году. Ее предполагаемыми организаторами являлись жители Уфы, там же проживал технический специалист. Двое непосредственных исполнителей были задержаны оперативниками в Екатеринбурге и Самаре.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 2 статьи 273 Уголовного кодекса РФ (статьи «Кража» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» соответственно. — Прим. Банки.ру).

В настоящее время подозреваемые доставлены в Чувашию. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющейся информации, злоумышленники действовали на территории всей России. Только в Чувашии сообщения от них получили как минимум 3 тыс. человек.



В ходе обысков у задержанных изъято 20 компьютеров и ноутбуков, порядка 4 тыс. сим-карт, 65 сотовых телефонов и другие технические устройства, предназначенные для рассылки вредоносных сообщений, а также 13 банковских карт.