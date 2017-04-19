Налоговый маневр 22/22, предлагаемый Минфином, не окажет серьезного воздействия на бизнес-климат, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев, предложив альтернативные варианты.



«Я это оцениваю как псевдореформу. У нас какой-то зуд все время делать маневры, которые таковыми на самом деле не являются, — сказал Глазьев. — То, что сейчас делается, это на самом деле перекладывание из одного кармана в другой и никакого серьезного воздействия на бизнес-климат не окажет».

По словам советника президента, «маневром можно было бы назвать введение ускоренной амортизации повсеместной с обменом на прогрессивную шкалу подоходного налога».

«Тогда бы мы совершили маневр, сняли бы налоги с предприятий, ослабили бы налоговое бремя на предприятия за счет увеличения нагрузки на богатых людей. Для бизнесменов, которые являются богатыми людьми, этот налоговый маневр дал бы стимул вкладывать деньги в развитие производства, а не в потребление предметов роскоши», — заявил Глазьев.

Также советник президента России предложил вернуться к системному использованию экспортных пошлин вместо НДПИ.

«Это перенесло бы тяжесть налогообложения с нашей добывающей промышленности, которая платит налог на добычу полезных ископаемых, на внешних потребителей, тех, кто импортирует российскую продукцию», — подчеркнул он.

Ранее Минфин предложил модель налогового маневра, предполагающую снижение ставки страховых взносов до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.