Саровбизнесбанк (Нижегородская область) понизил ставки по вкладам в рублях.

«Стабильный» (от 1 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один или два года) с выплатой процентов конце срока открывается теперь под 5—7,5% годовых (ранее — под 5—8,5%), а с ежемесячной капитализацией/выплатой — под 4,5—7% (прежде — под 4,5—8%).

Вклад «Доброе дело» (от 10 тыс. рублей на два года) с выплатой процентов в конце срока предполагает два периода начисления процентов со ставкой 6,7% за первые 367 дней и 4,5% за период с 368-го по 732-й день, а с ежемесячной выплатой — такие же периоды со ставками 6,2% и 4%. Таким образом, средние ставки за весь срок в данный момент равны 5,6% и 5,1% годовых соответственно (вместо 6,1% и 5,6%).

Депозит «Благополучный» (минимальная сумма не установлена) доступен под 1—5,5% годовых (до этого — под 1,5—6%). Сроки размещения — три, шесть месяцев, один или два года. Проценты выплачиваются в конце срока.



Депозиты пополняемые.