В Краснодарском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже банкомата с деньгами из офиса. В реализации плана ему помогали двое соучастников, один из которых адвокат, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Славянского района, обвиняемого в хищении банкомата с денежными средствами (п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября 2016 года на территории Троицкой площади добычи нефти и газа «Троицкая» Крымского района. Обвиняемый приехал туда на автомобиле УАЗ 469 вместе с двумя соучастниками, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Они похитили банкомат из офисного помещения, прикрепив его металлическим тросом к автомобилю. В банкомате было 2,2 млн рублей.

«Приведя машину в движение, анкерные крепления, при помощи которых банкомат удерживался в помещении, сломались, и устройство оказалось на улице. После этого соучастники погрузили его в багажное отделение автомобиля и скрылись», — отмечается в сообщении СК РФ. Прибыв в безопасное место, обвиняемые вскрыли банкомат с помощью газосварочного аппарата и похитили деньги.

Двое фигурантов скрылись от органов следствия и объявлены в федеральный розыск.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе ведомства.