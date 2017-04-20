В настоящее время банк «Россия» ведет активную работу по запуску кредитной карты с льготным периодом погашения на базе платежной системы «Мир». Планируется, что в ближайшем будущем начнется реализация этого продукта среди клиентов кредитной организации. Об этом в интервью порталу Банки.ру рассказал исполнительный директор по розничному бизнесу банка «Россия» Максим Дружинин.

«Также в нашей линейке появится «золотая» карта «Мир», — добавил он. — Из других новшеств — ведется работа над внедрением бесконтактных карт «Мир», технически мы уже готовы к их выпуску и проходим этап тестирования. Кредитные карты к моменту эмиссии будут оснащены «бесконтактом», а летом текущего года все карты «Мир» будут выпускаться по этой технологии».

Кроме того, банк «Россия» готовит собственную программу лояльности для национальных платежных карт дополнительно к пилотируемой сейчас кредитной организацией программе лояльности самой платежной системы «Мир».

«Карта «Мир» — это карта нормального человека» Сколько новых продуктов на базе «Мира» запустит банк «Россия» в ближайшем будущем? Чем отличаются дебетовая и классическая карты «Мир»? Являются ли банки — эмитенты карт «Мир» конкурентами друг для друга?

Напомним, недавно заместитель председателя правления банка «Ак Барс» Татьяна Жаркова также в интервью Банки.ру отметила, что не существует причин, по которым по карте «Мир» не могут действовать одновременно две программы лояльности — от НСПК и от банка. «Такие программы не являются взаимоисключающими», — уточнила она.