Банк «ДельтаКредит» скорректировал параметры кредита на покупку гаражей и машино-мест. Теперь клиенты могут взять в ипотеку объект на стадии строительства без привязки к дому, в котором находится квартира.



Программа кредитования гаражей и мест на паркингах есть в банке с 2014 года. Раньше у нее было несколько специфических требований. Например, купить место на подземном паркинге в строящемся доме можно было только при одновременном оформлении ипотеки на квартиру в этом же доме. Изменения в законе, которые признают паркинги и машино-места объектом недвижимости, позволили банку исключить это требование и кредитовать машино-места без привязки к дому, в котором находится квартира.

Как прокомментировал руководитель отдела продуктов и аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит» Алексей Тартышев, большинство выданных в 2016 году кредитов на гаражи и парковочные места — кредиты москвичам и жителям Московской области. «Этот рынок довольно специфичный, но ипотека на гаражи и парковочные места — наше конкурентное преимущество, и у в крупных городах у нее есть своя целевая аудитория. Думаю, благодаря изменению параметров кредит станет более востребованным», — отметил Алексей Тартышев.

Ставка по кредиту на покупку гаража и машино-места — от 10% годовых, первоначальный взнос — от 30% для готового объекта и от 40% — для строящегося, срок — до десяти лет. Можно купить место на паркинге в готовых и строящихся многоквартирных домах, в отдельно стоящих гаражных комплексах и в многофункциональных зданиях непосредственного назначения.