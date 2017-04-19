В Пензе полиция задержала руководителей и сотрудников клиники, подозреваемых в мошенничестве: как следует из опубликованного накануне сообщения МВД, они вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры.

«Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Следователями были задержаны руководители и сотрудники организации — 12 человек. Двое руководителей клиники, жители Краснодарского края, по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Последние предлагали потенциальным клиентам (большинство из них составляли женщины старше 50 лет) пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта у пациента. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (деньги предназначались для оплаты услуг клиники).

«При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика», — говорится в релизе МВД.



На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации. В настоящее время сотрудники управления МВД России по Пензенской области проводят проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.