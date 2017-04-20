Оргкомитет объявил российских победителей в двух номинациях международной премии в области финансовой и деловой журналистки Citi Journalistic Excellence Award 2017.

В номинации «Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала в России» первое место присуждено статье Юлии Чаюн («Коммерсантъ — Санкт-Петербург», «Из России с идеей»). Второе место заняла работа Александра Зотина («Коммерсантъ Деньги», «Клуб знакомств для инвесторов»). На третьем месте — статья Ивана Шлыгина в Financial One «Наш стратегический расчет — создать мостик между финансовыми рынками Азии и России».

В номинации «Финансы будущего: как финтех меняет мир?» первое место присуждено работе Данила Седлова («РБК. Деньги», «Восстание машин: могут ли робо-эдвайзеры сделать инвестиции доступнее»). Второе место заняла статья Любови Царевой (Financial One, «Россия должна экспортировать не нефть, а вычислительные мощности для майнинга»). На третьем месте — статья Валерии Житковой (РБК, «Миллиарды по СМС: как InPlat стала лидером рынка мобильных платежей».

Журналисты, занявшие первые места в каждой номинации, отправятся в Нью-Йорк, где примут участие в специально разработанной практической программе Высшей школы журналистики Колумбийского университета (Columbia University Graduate School of Journalism) вместе с другими лауреатами премии со всех континентов. Программа будет включать в себя участие в тренингах и мастер-классах признанных профессионалов в области финансовой журналистики, а также посещение основных финансовых учреждений США и офисов крупнейших компаний мира, в том числе офиса Standard & Poor's, Нью-Йоркской фондовой биржи, агентства новостей Bloomberg и Федерального резервного банка.

Лауреаты Citi Journalistic Excellence Award 2017 станут обладателями памятных призов.

В 2017 году для участия в премии Citi Journalistic Excellence Award была прислана 101 работа, в том числе 69 — из федеральных СМИ и 32 — из региональных. В конкурсе приняли участие журналисты практически всех крупных деловых изданий.

В этом году обе номинации одинаково популярны — 49 работ было подано в номинации «Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала», 52 работы — в номинации «Финансы будущего: как финтех меняет мир?»

Победители премии были определены представителями Колумбийского университета и экспертным российским жюри в области финансов, бизнеса и деловой журналистики в следующем составе:

председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов;

президент Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС Роман Горюнов;

генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева;

главный редактор Business FM Илья Копелевич;

руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления «Сколково» Евгений Плаксенков;

вице-президент по стратегии и инвестициям фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева.

Организаторами международной премии Citi Journalistic Excellence Award являются Citi и Высшая школа журналистики Колумбийского университета.

Банки.ру — информационный партнер премии CJEA 2017.

Независимая премия в области финансовой и деловой журналистики Citi Journalistic Excellence Award (CJEA) учреждена в 1982 году в США и имеет международный статус: за все время существования ее лауреатами стали более 1 000 журналистов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки. В России конкурс проводится с 2010 года. За семь лет работы премии в России участниками конкурса стали несколько сотен российских журналистов из федеральных и региональных СМИ, а победители в числе других прошли восьмидневный курс Высшей школы журналистики Колумбийского университета