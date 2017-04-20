Банк «Уральский Финансовый Дом» (Пермь) понизил ставки по вкладу «Мой перспективный».

Срок размещения средств — два года. Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей под 7% годовых, от 1,4 млн рублей — под 7,5% (ранее — под 7,5% и 8% соответственно).



Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов, а частичное снятие средств не допускается. Проценты ежеквартально выплачиваются или капитализируются.