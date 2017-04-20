Банк «Уральский Финансовый Дом» (Пермь) понизил ставки по вкладу «Мой перспективный».
Срок размещения средств — два года. Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей под 7% годовых, от 1,4 млн рублей — под 7,5% (ранее — под 7,5% и 8% соответственно).
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов, а частичное снятие средств не допускается. Проценты ежеквартально выплачиваются или капитализируются.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22,82 млрд рублей (146-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,03 млрд, кредитный портфель — 14,67 млрд, обязательства перед населением — 14,43 млрд.