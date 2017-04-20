Банк «Уральский Финансовый Дом» (Пермь) понизил ставки по вкладу «Мой перспективный».

Срок размещения средств — два года. Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей под 7% годовых, от 1,4 млн рублей — под 7,5% (ранее — под 7,5% и 8% соответственно).

Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов, а частичное снятие средств не допускается. Проценты ежеквартально выплачиваются или капитализируются.

Уральский Финансовый Дом ПАО «КБ «Уральский финансовый дом» — крупнейшая по размеру активов кредитная организация среди зарегистрированных в Пермском крае, однако средняя по общероссийским меркам. Важными направлениями деятельности фининститута являются как обслуживание и кредитование юридических лиц, так и розничный бизнес, развитие которого с 2013 года осуществляется под брендом «Клюква». Основная часть пассивов банка сформирована вкладами физлиц и средствами предприятий и организаций, аффилированных с холдингом «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа).
На текущий момент единственным бенефициаром банка «Урал ФД» является Андрей Кузяев, владеющий 100% пакетом акций через ООО «ПФП-группа» (34,47%), кипрский офшор ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед (60,08%) и ООО «СФ «Адонис» (5,45%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22,82 млрд рублей (146-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,03 млрд, кредитный портфель — 14,67 млрд, обязательства перед населением — 14,43 млрд.