Доход от приватизации в размере 400 млрд рублей, полученный в 2016 году, следует взять в качестве ориентира на следующие годы, заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе расширенной коллегии Минфина.



«Я думаю, что в прошлом году доход от приватизации составил около 400 миллиардов рублей с учетом «Роснефти». Я считаю, что 400 миллиардов на ближайшие годы — хорошая планка для приватизации. Можно даже посмотреть и больше. Потому что активы есть, начался рост», — сказал Кудрин.

Он также призвал сокращать участие государства в экономике. «Мы должны уменьшать долю государства в экономике. Это предложение всех рабочих групп и альтернативных разработчиков всякого рода стратегий. Я думаю, это было бы хорошим подспорьем на ближайшие несколько лет для поддержания нормального уровня расходов», — добавил Кудрин.