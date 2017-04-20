В сервисе мгновенных денежных переводов «Золотая корона» появилось новое направление — Нидерланды. К услугам клиентов — 268 пунктов обслуживания в 24 городах страны, включая крупнейшие агломерации: Амстердам, Эйндховен, Роттердам, Гаагу, Утрехт.

Отправка и выдача денежных переводов по системе «Золотая корона» в Нидерландах производится в офисах партнера — компании VKS Moneytransfer BV.

Тариф на переводы «Золотая корона» в Голландию и из страны составляет 1% (независимо от суммы перевода).



Кроме того, в системе «Золотая корона» действует специальное предложение для переводов в Нидерланды — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для бивалютных переводов (валюта отправки отличается от валюты выдачи), оплачиваемых по курсу системы на момент отправки.