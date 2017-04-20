Сбербанк России направит на выплаты по дивидендам 27% от своей чистой прибыли по РСБУ или 25% от суммы чистой прибыли группы по МСФО. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Таким образом, в этом году наши акционеры получат более 77% дохода на акции, которые включают в себя дивидендные выплаты и доходы от роста стоимости», — прокомментировал он.

По его словам, выплата составит 6 рублей на акцию.

Греф отметил, что дивиденды Сбербанка были повышены в результате компромисса между интересами аукционеров и обеспечением стабильности и долгосрочности компаний группы.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.