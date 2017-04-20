Сбербанк России направит на выплаты по дивидендам 27% от своей чистой прибыли по РСБУ или 25% от суммы чистой прибыли группы по МСФО. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Таким образом, в этом году наши акционеры получат более 77% дохода на акции, которые включают в себя дивидендные выплаты и доходы от роста стоимости», — прокомментировал он.
По его словам, выплата составит 6 рублей на акцию.
Греф отметил, что дивиденды Сбербанка были повышены в результате компромисса между интересами аукционеров и обеспечением стабильности и долгосрочности компаний группы.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.