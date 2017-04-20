Сбербанк России направит на выплаты по дивидендам 27% от своей чистой прибыли по РСБУ или 25% от суммы чистой прибыли группы по МСФО. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Таким образом, в этом году наши акционеры получат более 77% дохода на акции, которые включают в себя дивидендные выплаты и доходы от роста стоимости», — прокомментировал он.

По его словам, выплата составит 6 рублей на акцию.

Греф отметил, что дивиденды Сбербанка были повышены в результате компромисса между интересами аукционеров и обеспечением стабильности и долгосрочности компаний группы.