Пользователи iPhone в сети столичного «МегаФона» смогут с 20 апреля совершать звонки в сети VoLTE (Voice over LTE). Подключение опции голосовой связи через VoLTE абонентам «МегаФона» предоставляется бесплатно и доступно на всех тарифах.

«МегаФон» — первый оператор в России и в Московском регионе, благодаря которому у владельцев смартфонов iPhone появилась возможность осуществлять звонки c высоким качеством передачи звука. Отличительные особенности технологии VoLTE — возможность одновременно пользоваться мобильным Интернетом и голосовой связью, быстрое соединение, улучшенное качество голосовой связи. Мы планируем расширить географию предоставления услуги VoLTE в ближайшие месяцы», — сообщил директор по инфраструктуре столичного филиала «МегаФона» Евгений Новоселов.

Услуга «Звони в 4G» доступна на смартфонах iPhone 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / SE и активируется автоматически. Абонентам «МегаФона» лишь необходимо обновить свой iPhone до iOS 10.3.1 и, следуя пути «Настройки — Сотовая связь — Параметры данных», включить LTE для голоса и данных.

Напомним, в сентябре 2016 года «МегаФон» первым в России запустил технологию VoLTE (англ. Voice over LTE — голос через Интернет) без ограничений. Полный список устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, представлен на сайте компании.