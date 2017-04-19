В мировой экономике настало «время весеннего настроения». Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сообщила на пресс-конференции в преддверии открытия весенней сессии руководящих органов ВБ и МВФ.

«Весна на дворе, весна и в экономике, — сказала она. — Мы наконец видим, что экономика набирает обороты. Надеемся, что они будут поддерживаться и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе».

Лагард напомнила, что МВФ прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий — 3,6%. Она подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%.

Чтобы сохранять набранные темпы, странам мира необходимо, в частности, развивать торговлю и вообще сохранять международное сотрудничество, подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

На вопрос о том, продолжает ли она считать состояние мировой экономики «посредственным», Лагард ответила, что теперь, на ее взгляд, ситуация «менее посредственная», но впереди еще много работы.