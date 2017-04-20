Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации ветхого жилищного фонда Москвы, несмотря на огромное количество замечаний и отрицательное заключение Президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Отзывы на документ представили шесть комитетов Думы, в большинстве заключений содержалась резкая критика ряда положений, нарушающих, в частности, статьи Конституции РФ о праве на собственность и на судебную защиту, а также нарушений Жилищного и Земельного кодексов.

Из хрущевок в «собянинки» В прошлую пятницу, 10 марта, в Госдуму был внесен законопроект, определяющий источники финансирования и условия переселения жильцов из предназначенных на снос столичных пятиэтажек. Под великое переселение попадает около 1,6 млн москвичей. Банки.ру пытался выяснить, что их ждет.



Законопроект представляли депутат Госдумы Николай Гончар и глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. С резкой критикой законопроекта выступила глава Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она подчеркнула, что если не будут внесены изменения в законопроект, «документ просто слетит в Конституционном суде». Она отметила особую обеспокоенность проектом со стороны Союза архитекторов.



В ходе обсуждения документа депутаты подчеркивали, что в нем нет финансово-экономического обоснования проекта и даже понимания, как он будет финансироваться, нет конкретных сроков его окончания, прозрачных механизмов обсуждения программы реновации с жителями столицы — не только с теми, кто живет в пятиэтажках, но и со всеми остальными, чьи деньги будут потрачены на реализацию программы.

Все фракции поддержали законопроект в целом, но в ходе выступлений было отмечено: если не будут учтены все замечания комитетов и отдельных депутатов, второе чтение законопроект не пройдет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что перед вторым чтением, когда все замечания будут учтены, необходимо будет провести парламентские слушания по этому вопросу. Володин отметил, что совершен прорыв: если тема реновации начнет решаться в Москве, ее можно будет расширить на другие регионы.