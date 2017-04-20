Руководителем блока корпоративного страхования СК «Росгосстрах» назначен вице-президент, директор филиала компании в Москве и Московской области, генеральный директор «Капитал Страхования» Олег Тронев, сообщили в пресс-службе страховщика.
Возглавлявший ранее работу по корпоративному направлению вице-президент Павел Зубрилин решил покинуть компанию.
«Олег Тронев сосредоточится на дальнейшем развитии корпоративного страхования через все каналы продаж, — прокомментировал генеральный директор СК «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. — Уверен, что он справится с поставленной задачей».
Олег Тронев в 1998 году с отличием окончил Новороссийскую Государственную морскую академию (ныне Государственный Морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова). Карьеру в страховании он начал в 2000 году в ОАО «Страховая компания «ЛУКОЙЛ», где прошел путь от специалиста до заместителя генерального директора. В группе компаний «Росгосстрах» Тронев работает с 2008 года.
ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. Основными бенефициарами на рынке считаются Данил и Сергей Хачатуровы.