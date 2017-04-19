Банковская сфера Татарстана, которая в некоторой степени была закрыта для новых кредитных организаций, после отзыва лицензии у Татфондбанка станет более открытой, в том числе для банков с иностранным капиталом. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент ассоциации «Россия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Татарстан в определенном смысле был ограничен в доступе банков на его территорию. Ко мне обращались некоторые федеральные банки с просьбой помочь войти на территорию региона. И когда я обращался в регион, мне говорили, что нет проблем, только пусть профинансируют спонсорскую помощь таким-то проектам. (После кризиса Татфондбанка. — Прим. ред.) придут банки с участием иностранного капитала», — сказал он.

Аксаков добавил, что формальных ограничений на вход банков в регион не было, они были, скорее, субъективные. «Этот протекционизм имеет плюсы и минусы. Я думаю, что минусы вылились в отзыв лицензии Татфондбанка», — добавил он.

По его словам, к отзыву лицензии у кредитной организации привели, в частности, стратегические ошибки менеджмента банка. «Я думаю, что это также и ошибки собственников, в том числе тех, кто представлял правительство в совете директоров Татфондбанка», — сказал Аксаков.

Арбитражный суд Татарстана 11 апреля удовлетворил иск Банк России о признании Татфондбанка банкротом. Ранее, 3 марта 2017 года, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По данным Центробанка, «дыра» в капитале Татфондбанка для покрытия обязательств перед кредиторами составила 118,3 млрд рублей.