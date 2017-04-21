Кредитные организации — члены Ассоциации российских банков (АРБ) нашли «пробелы» в законе о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах платежными картами через Интернет. Об этом говорится в открытом письме АРБ министру финансов Антону Силуанову.

Напомним, с 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек перешел в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. А с 1 июля 2017 года, согласно закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», такую кассовую технику будут обязаны применять большинство предпринимателей.

В связи с этими изменениями банкам не до конца понятно, должны ли они применять кассовую технику при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа в Интернете или нет. В письме описывается ситуация, при которой покупатель оплачивает товар в Интернете, но не получает счета или чека. «Очевидно, что по результатам оплаты товара покупатель товара (плательщик) должен получить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме. Однако непонятно, кто из указанных лиц обязан ему этот документ предоставить: продавец товара или обслуживающий его банк», — подчеркивает президент АРБ Гарегин Тосунян.

Участникам АРБ также не ясно, обязаны ли банки применять ККТ при осуществлении физическими лицами переводов денежных средств для оплаты коммунальных и иных услуг. В настоящее время некоторые финучреждения используют зарегистрированную в ФНС России контрольно-кассовую технику «офлайн».

Касса уходит в онлайн Индустрия торговли и услуг на пороге кардинальных перемен. С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Что это меняет для покупателей и продавцов?

Ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман отмечает, что вопросы применения ККТ банками и выдачи кассовых чеков недостаточно четко прописаны в законодательстве. «По логике, банк — посредник в платеже между плательщиком и получателем средств. Кассовый чек — документ, подтверждающий оплату и несущий фискальные функции. Это отношения между двумя основными контрагентами, и чек должен выдавать получатель (продавец) плательщику (покупателю)», — считает эксперт. Он указывает, что именно поэтому при оплате через банкоматы и платежные терминалы контрольно-кассовая техника не применяется банками и кассовые чеки не выдаются ими.



Гойхман подчеркивает, что данная логика не закреплена в формулировках закона: не прописано, кто именно относится к «пользователям»; ими могут считаться даже банки. Поэтому контролирующие органы формально могут потребовать от кредитной организации обязательного использования кассовой техники при платежах и предоставления кассового чека (в электронном виде).

Пока министр финансов не ответил на письмо АРБ, эксперт рекомендует банкам, во избежание возможных претензий проверяющих служб, применять контрольно-кассовую технику при платежах физлиц через Интернет и предоставлять кассовые чеки.

По мнению партнера юридической фирмы «СМБ Консалт» Максима Плетнева, закон должен применяться по аналогии с оплатой товаров посредством Интернета через WEB POS терминал банка. Продавец по результатам оплаты товара должен предоставить покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме. К банку это должно применяться аналогично. То же самое и в случаях применения ККТ при осуществлении переводов физлиц для оплаты коммунальных и иных услуг. Банки в такой ситуации должны освобождаться от применения ККТ при осуществлении расчетов через Интернет, считает он.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

