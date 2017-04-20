На пост гендиректора Почты России рассматривается кандидатура бывшего зампреда правления Сбербанка Светланы Сагайдак. Контракт действующего главы предприятия Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, сообщили RNS три источника, знакомых с ходом консультаций о возможном назначении. Один из источников подчеркнул, что окончательного решения о том, кто возглавит Почту России, на данный момент нет.

Консультации по кандидатуре Сагайдак только начались, они продолжаются около десяти дней, она один из кандидатов, добавил другой источник. По словам третьего источника, кандидатура члена правления «Ростеха» Сергея Куликова — о его возможном назначении писал «Коммерсант» в начале февраля — сейчас не рассматривается. Но окончательного решения относительно кандидатов на пост главы Почты России пока нет, утверждают источники RNS.

Источник в окружении Сагайдак сказал RNS, что «не может подтвердить информацию» о возможном переходе бывшего топ-менеджера в Почту России. Получить комментарий Светланы Сагайдак не удалось. Ее помощник отказался от комментариев. «Слухи не комментируем», — сообщили RNS в пресс-службе Почты России. На момент публикации в пресс-службе Минсвязи не предоставили комментарий.

Курирующий почтовую связь заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев также отказался комментировать RNS информацию о рассмотрении кандидатуры Сагайдак на должность главы Почты России. Комментировать информацию о возможной смене руководства Почты России журналистам отказался и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он заявил, что все разговоры о смене руководства подведомственного Минсвязи оператора преждевременны.

«Я считаю, что показатели работы управленческой команды Почты России — и генерального директора, и его заместителей — за период с 2013 по 2016 год достаточно впечатляющие. Срок у контракта (действующего гендиректора Почты России Дмитрия Страшнова. — Прим. ред.), действительно, заканчивается, но я считаю, что какие-то кадровые обсуждения пока преждевременны», — заявлял Никифоров журналистам в среду, 19 апреля.

Светлана Сагайдак покинула пост зампреда правления Сбербанка в начале марта. Она работала в банке с 2008 года. С начала 2016 года, после ухода из Сбербанка руководителя международного блока, нынешнего главы ВЭБа Сергея Горькова, Сагайдак возглавляла международный бизнес Сбербанка. До начала работы в Сбербанке Сагайдак с 1993 года занимала руководящие должности в банках и финансовых организациях, в том числе в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и в Российском Банке Развития (РБР).