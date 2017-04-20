В Астраханской области полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата с целью хищения денег, сообщается на сайте МВД.

Около 4 часов утра в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что неизвестные осуществили подрыв банкомата в офисе одного из финансовых учреждений, расположенных в городе Харабали. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в задымленном помещении самообслуживания поврежденный терминал.

По фотографиям к пресс-релизу МВД видно, что инцидент произошел в отделении Сбербанка.

Следственно-оперативной группой в ходе осмотра места происшествия был обнаружен травматический пистолет, который потерял один из злоумышленников, взяты отпечатки пальцев и изъята запись камеры видеонаблюдения. Она зафиксировала, как в здание заходят мужчины в масках, заносят баллоны с газом и кислородом, соединяют их шлангами, после чего около устройства происходит взрыв. Похитив деньги, злоумышленники скрылись.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые передвигались на автомобиле с госномером столичного региона. Вскоре инспектор ДПС остановил «Ладу» восьмой модели около заправочной станции. За рулем был один из фигурантов, обутый в ту же обувь, что и на видеозаписи.

Через некоторое время удалось установить местонахождение его сообщников, которые скрывались на базе отдыха и прятали там похищенное. Операцию по их задержанию провели участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска на территории базы отдыха. Преступники собирались улететь в Москву на самолете. У задержанных изъяты денежные средства в сумме 271 тыс. рублей. Сумма причиненного ущерба уточняется.



В отношении трех жителей подмосковной Электростали в возрасте 24, 29 и 33 лет, один из которых имеет судимость за мошенничество, возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде ареста.