Торги акциями на Московской бирже закрылись ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 0,82% до 1 932,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,39% до 1 083,35 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 3,07%, «Газпрома» — на 0,35%, ВТБ — на 0,5%, Московской биржи — на 2,54%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,51%.

«Несмотря на то что стоимость нефти Brent опустилась ниже 53 долларов за баррель, на курсе доллара США на Московской бирже данное событие никак не отразилось. Доллар США в настоящий момент пытается закрепиться в районе 56,2 рубля за доллар. Российский индекс ММВБ в четверг, 20 апреля, поднялся наравне с индексами развивающихся рынков», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

